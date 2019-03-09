أحلام تتخذ قرارا بشأن حفلها الأول في المملكة وتفاجئ السعوديين

اتخذت المطربة الإماراتية، أحلام، قرارا بشأن حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت أحلام عن إحيائها لحفل آخر في العاصمة السعودية الرياض، وذلك نظرا لنفاذ تذاكر حفلها الأول، المقام في 21 مارس/آذار الجاري.

© Photo / Facebook/ AhlamAlshamsi الفنانة أحلام تثير جدلا في السعودية وسط مطالبات بمقاطعة حفلها (فيديو)

وأشارت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، إلى أن الحفل الثاني سيكون في 22 مارس/آذار.

وغردت لجمهورها ومحبيها: "أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل وأسعدني نفاذ كل التذاكر واللي راح يسعدني أكثر وأكثر إني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكرا يا أهلي أهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني أماكن حجوزات تذاكر حفلي بالرياض".

اسعدني اقامه حفل في مدينتي الرياض واسعدني الاقبال الكبير لهذا الحفل واسعدني نفاذ كل التذاكر واللي راح يسعدني اكثر واكثر اني قررت اعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني اماكن حجوزات تذاكر حفلي ب #الرياض pic.twitter.com/DUylT6rGOZ — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 7, 2019

كما نوهت أحلام بتحضيرها مفاجأة للسعوديين، وهو عرض أحدث كليباتها الغنائية "أبرحل" حصريا في الحفل.

يوم الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديوا كليب #ابرحل في الرياض pic.twitter.com/8Fy6U7UsXr — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 8, 2019

ومن المقرر إقامة الحفل يقام على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، والتي تتسع لـ3000 آلاف شخص.

وفي وقت سابق تحدثت المطربة الإماراتية أحلام، عن تصريحاتها السابقة، المنتقدة للقرار الخاص بحظر قيادة المرأة السعودية للسيارة في بلادها.

وأوضحت أنها لا تعارض القرار بالمرة، ولكن كل اعتراضها هو النساء اللاتي يأتين بالسيارة من خارج السعودية، ولكن بالنسبة للسعوديات، فأكدت بأنها تثق فيهن بنسبة مليار في المئة، وفقا لتصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، على قناة "روتانا سينما" السعودية.