نجوى كرم تكشف موعد أولى حفلاتها في السعودية

انضمت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، إلى قائمة المطربين الذين أحيوا حفلات على أراضي السعودية للمرة الأولى.

وأعلنت شركة "روتانا" عن أول حفل لنجوى كرم في السعودية سيقام ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر (شرق السعودية)، في يوم 28 مارس/آذار الجاري.

وعبر العديد من جمهور نجوى كرم عن سعادتهم من غنائها للمرة الأولى في السعودية، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها فنانة ذات قيمة مهمة في الأغنية العربية، وتملك رصيدا وافرا من المحبة بين الناس.

وسيشارك نجوى كرم حفلها الأول في السعودية، المطرب العراقي، ماجد المهندس.

وذكرت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي أنها ستحدد موعد بيع التذاكر في وقت لاحق.

يذكر أن نجوى كرم زارت السعودية مؤخرا لحضور حفل الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، وذلك ضمن وفد لبناني ضم فنانين وإعلاميين ومثقفين.