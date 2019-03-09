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13:37 09 مارس/ آذار 2019
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    طفل

    إنقاذ رضيعة سقطت من ارتفاع 35 مترا

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    أكد استشاري العناية الفائقة للأطفال في مستشفى "توام"، الدكتور إبراهيم البداينة، أن الطفلة لين محمود، التي سقطت من شرفة منزلها في الدور العاشر، على ارتفاع 35 مترا، ستغادر وحدة العناية الفائقة للأطفال، خلال أيام قليلة.

    وكانت الطفلة صاحبة الـ19 شهرا، قد سقطت على زجاج سيارة أسفل البناية، ليضيف البداينة أنه الأيام المقبلة ستشهد تحديد ما إذا كانت ستخرج إلى قسم الأطفال في المستشفى، أم لاستكمال علاجها في مستشفى صقر برأس الخيمة.

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    © Photo/ youtube/موسى العروي
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    وقال البداينة لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن الطفلة دخلت وحدة العناية المركزة في 20 فبراير/شباط الماضي، وكانت تعاني كسورا متعددة في الجسم، وإصابات في الصدر والبطن، وتستخدم جهاز التنفس الاصطناعي.

    وأشار البداينة إلى أن فريق وحدة العناية الفائقة بالأطفال، من أطباء وممرضين ومهنيين، نجح في إنقاذ الطفلة، وإفاقتها من غيبوبتها، وفصل جهاز التنفس الاصطناعي عنها لتبدأ في التنفس بصورة طبيعية.

    وأوضح أنه تم تشكيل فريق متكامل، ضم التخصصات المطلوبة للحالة، وفي مقدمتها جراحة الأعصاب، وجراحة الأطفال، والعناية المركزة، والأمراض المعدية، وأخصائية التغذية، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي.

    وتمكن الفريق من التعامل مع الحالة بنجاح، كاشفا أنه تم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عن الطفلة بنجاح بعد مرور سبعة أيام على استقبالها.

    وأضاف البداينة "وضع الطفلة السريري مستقر، والعلامات الحيوية مطمئنة، وهي تخضع للعلاج الطبيعي والوظيفي، وتوجد لها تغذية ومتابعة من جراحة الأعصاب وجراحة الأطفال، وأخصائية التغذية"، مشيرا إلى أن الخطوة التالية في برنامج علاج الطفلة ستكون العلاج التأهيلي والعلاج الطبيعي، لتتعافى من الإصابات.

    وأكمل البداينة "سقوطها على زجاج سيارة مرن نسبيا أسهم في تخفيف الإصابات التي تعرضت لها نتيجة الارتطام، ما ساعد على تعافيها".

    وأتم البداينة "أشعة الرنين المغناطيسي ستوضح الحالة مستقبلا، إلا أن الطفلة تستطيع تحريك جميع أطرافها العلوية والسفلية حاليا، كما أنها تتفاعل مع والديها وتستجيب لإشاراتهما".

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