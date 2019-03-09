غينيس: أكبر معمرة في العالم مازالت تدرس الرياضيات

وتم تكريم كانا تاناكا في دار مسنين حيث تعيش بمدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد وحصلت على شهادة بهذا اللقب طبقا لموسوعة غينيس.

— The Japan Times (@japantimes) March 9, 2019

ووفقا لصحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية كانا كانت أسرتها تحيط بها أثناء الحدث الذي حضره أيضا عمدة المدينة التي تعيش فيها.

وتم منحها اللقب لها بعد وفاة امرأة يابانية أخرى هي شيو مياكو في 22 يوليو/تموز 2018 عن عمر ناهز 117 عاما. وكانت تاناكا قد ولدت في الثاني من يناير/كانون الثاني 1903 وترتيبها السابع من ثمانية أبناء.

وتزوجت هيديو تاناكا في السادس من يناير 1922 ولديها أربعة أبناء بالإضافة إلى فتاة أخرى تبنتها من شقيقتها. ومازالت تستيقظ في الساعة السادسة صباحا يوميا طبقا لموسوعة غينيس وتنام في الساعة التاسعة مساء.