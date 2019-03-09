الموت يغيب فنانا أردنيا شهيرا

توفي، اليوم السبت، الفنان الأردني سعد الدين عطية، في العاصمة الأردنية عمان، عن عمر يناهز 60 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية.

ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني، الدكتور محمد أبو رمان الفنان الراحل، مستذكرا مساهمته في تأسيس الحركة المسرحية في المملكة بداية السبعينيات، وتقديمه العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، إضافة إلى حضوره الدائم والمبهج في معظم المناسبات الثقافية لمتابعة أنشطة زملائه الفنانين.

وقدم أبو رمان تعازيه إلى زملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، وأسرته، ومحبي فنه الذي تميز بالبساطة، وقربه من الناس، وفقا لموقع وزارة الثقافة الأردنية.

كما نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الفنان عطية الذي كان له مساهمة فاعلة في حفظ أرشيف الفنانين الأردنيين، من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللفنان الأردني الراحل سجل فني حافل، إذ اشترك في الكثير من الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية، وقدم عشرات المسلسلات والمسرحيات.

جدير بالذكر أن من أبرز الأعمال المسرحية للراحل سعد الدين عطية، مسرحية "نور من السماء" ومسرحية "زواد ولد عواد" و"لكل مجتهد نصيب" و"على أبواب يثرب" و"الورطة" و"يا هملالي" و"مدرسة المصالح" وكذلك "مدرسة المشاغبين".

كما شارك عطية في العديد من الأعمال الدرامية السورية والعربية المشتركة.