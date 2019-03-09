"سوني" تطلق تطبيقا لمحبي "البلاي ستيشن" لأجهزة "الآيفون"

التطبيق الجديد الذي أطلقته الشركة اليابانية يتيح لأجهزة "الآيفون" التي تعمل بنظام "IOS" بالاتصال بأجهزة "البلاي ستيشن" وعرضها على شاشته.

© AP Photo / Jordan Strauss تعطل شبكة "بلاي ستيشن" في العالم بشكل مفاجئ

الأمر الذي يتيح تشغيل ألعاب "البلاي ستيشن"، عن طريق "الواي فاي" بحسب مانقلت صحيفة "The Independent" البريطانية.

وسيتمكن اللاعبون من التحكم والاستمتاع باللعبة من خلال أزرار تظهر على شاشة أجهزتهم.

كما ويسمح التطبيق باللعب عن بعد والانضمام للمحادثات الجماعية، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "آيفون" "آب ستور".

لتشغيل هذا التطبيق، يحتاج المستخدم إلى جهاز "IOS" بنسخة تحديث 12.1 أو نسخة أحدث، ومع ذلك توصي الشركة بعدم استخدام هذا التطبيق إلا على الأجهزة بداية من الجيل السابع من "آيفون" والجيل السادس من "الآيباد"، أو النسخة الأحدث من "آيباد برو".