العثور على نسر ميت في السعودية وعلى ظهره جهاز "تتبع الحركة" منذ 20 عاما (صورة)

عثر شاب سعودي على نسر مهاجر ميت في أحد المستنقعات في وادي طفشة بمحافظة الريث بمنطقة جازان السعودية، إلا أن القصة تبدو طبيعية للوهلة الأولى.

المثير في الأمر هو أنه تم العثور على "جهاز تتبع" قد ثبت على ظهر النسر، بحسب مانقل موقع "faifaonline" السعودي.

وبعد إجراء عدد من التحقيقات حول "جهاز التتبع" تم التوصل إلى أنه تم تثبيته على ظهر النسر منذ 20 عاما لتتبع حركته، وأرفق الجهاز بعنوان بريدي في حال العثور عليه.

تُظهر هذه الخريطة حركة نسر على مدى عشرين عامًا. وقد تم تركيبها في روسيا وتوفيت بعد عشرين عامًا في السعودية. سافر مسافات الكبيرة والعديد من البلدان. ومن المثير للاهتمام و تجنبه عبور البحر!؟؟. يمكنك أن ترى بوضوح أين استغرقت أطول طريق لمجرد البقاء فوق الأرض. pic.twitter.com/UdFgxbtVFN — حمد الوهيبي (@AlhadathS) ٩ مارس ٢٠١٩

وتم فك شفرة الجهاز لرصد المسافة التي قطعها النسر والتي كانت مثيرة وأظهرت قطعه لمسافات طويلة، والمثير في الأمر هو محاولة النسر تجنب المسطحات المائية الكبيرة.

حيث قام النسر بالتحليق فوق كازاخستان والعراق والسعودية وجورجيا وعدد من الدول متفاديا الطيران فوق البحر الأسود لأكثر من مرة وصولا إلى المملكة العربية السعودية.