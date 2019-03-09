الدمية باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين

تحتفل باربي الدمية المشهورة عالميا بعيد ميلادها الستين، اليوم السبت 9 مارس/آذار، بمجموعات جديدة تجسد من خلالها نماذج حقيقية يحتذى بها ومهنا ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ويعد الاحتفال جزء من تطور باربي على مدى عشرات السنين منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في التاسع من مارس/آذار عام 1959.

واحتفالا بهذه المناسبة، صنعت شركة ماتيل نسخا من باربي لعشرين امرأة تمثل إلهاما لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى عارضة الأزياء والناشطة البريطانية أدوا أبواه، وفقا لرويترز.

وطرحت الشركة أيضا ست دمى لمهن من بينها رائدة فضاء وقائدة طائرة ولاعبة قوى وصحفية وسياسية وإطفائية وكلها مجالات قالت شركة ماتيل إن نسبة تمثيل النساء فيها ليست بالقدر الكافي.