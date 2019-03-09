وزيرة ألمانية تضع لابنها "قواعد واضحة" لاستخدام الهاتف الذكي

© AP Photo / Mark Schiefelbein خطر قاتل من استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام

وحسب (د ب أ) قالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "جيل الألعاب الإلكترونية وجد طريقه أيضا لبيت جيفي. فهذه قضية كبيرة لدينا".

وعن المدة التي تسمح جيفي لنجلها فيها باستخدام الهاتف الذكي، قالت الوزيرة: "هذا أمر صعب تحديده، ربما ساعة… ويجب أن يتخللها فترات توقف. وعندما يكون لدينا أحد أصدقاء المدرسة، لا نتمسك بشدة بهذه القواعد".

Smart phones and iPads can be a god send for parents. But it can be hard to tear kids away from their devices. Celebrity mum Lee Watson struggled with the screen time juggle so she wrote a book encouraging children to get outside and play the old fashioned way. @tayloraiken7 pic.twitter.com/iy3kHsUkuR — 7 News Sydney (@7NewsSydney) December 9, 2017

​وفي المقابل، أكدت الوزيرة أنه غير مسموح تماما باستخدام الهاتف الذكي خلال تناول الطعام، وقالت: "لا أريد أن يكون هناك هاتف على طاولة الطعام. المهم هو وضع قواعد واضحة. هذه القواعد يمكن التوافق عليها سويا، لكن يتعين في النهاية الالتزام بها".