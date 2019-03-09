كارثة في حفل زفاف بالسعودية (فيديو)

قام مصور في حفل زفاف بالمملكة العربية السعودية، بتصرف غير طبيعي أدى إلى حدوث كارثة.

وقام المصور بإطفاء سيجارته في كيس البارود معتقدا أنه كيس قمامة، حسب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفورة انفجر البارود في وجه المصور، وطالت الحضور الذين نقلوا إلى المستشفيات سريعا.