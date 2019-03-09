مشاهير من أنحاء العالم يحضرون عرس نجل أغنى رجل في الهند (فيديو)

توافد مشاهير من أنحاء العالم بينهم نجوم سينما ومديرو شركات وسياسيون ورياضيون على مدينة مومباي الهندية اليوم السبت لحضور حفل زفاف ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات.

كان بين الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل"، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما) ونشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.

Glimpses of decoration of the venue of the one of the biggest Indian wedding! #AkashAmbani pic.twitter.com/7hiPyqpdGM — SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) ٩ مارس ٢٠١٩

وأمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.