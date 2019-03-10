رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بفستان قصير وتوجه رسالة لهم (صورة+فيديو)

فاجأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بالظهور بإطلالة جريئة مجددا بعد الأزمات الكبيرة التي وقعت بها مؤخرا بسبب فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أن تعيد لتثير الجدل مرة أخرى.

ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، ظهرت بها بفستان قصير وبإطلالة جريئة خلال تواجدها في إحدى المناسبات،

وعلقت رانيا يوسف على الصور، قائلة:

"تعلم أن تستمع بكل دقيقة في حياتك".

Learn to enjoy every minute of your life ❤ pic.twitter.com/nF4iMEe1b2 — رانيا يوسف (@RaniahYousief) March 9, 2019

وتلقت الفنانة المصرية رانيا يوسف انتقادات شديدة في الأونة الأخيرة من الجمهور بسبب ملابسها الجريئة، واتهمها البعض بتعمد إثارة الجدل بعد أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي السياق ذاته، طرحت رانيا يوسف، الحلقة السابعة من برنامجها "More about Rania"، كشفت خلالها تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف، خلال الحلقة، من داخل المطبخ، مشيرة إلى أنها تعتبر المطبخ شيئا أساسيا بالبيت، وقالت إنها تشتري جميع مستلزمات المطبخ والمنزل بالكامل بنفسها، وتحب الملوخية ومحشي الكرنب والباذنجان المخلل ولا تستطيع مقاومتهم.

وأضافت رانيا، خلال البرنامج، أنها تغسل الأطباق بنفسها ولا تعتبره عملا شاقا كبقية السيدات، موضحة أن وجودها خارج البيت باستمرار جهعلها تشتاق للأكل "البيتي"، مؤكدة أنها لا تجبر بناتها على دخول المطبخ.

يذكر أن رانيا يوسف تلقي الضوء في برنامجها على الجانب الشخصي من حياتها.