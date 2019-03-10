الفوائد الـ9 لحبوب "لقاح النحل"

تعد حبوب لقاح النحل، ضمن الأشياء، التي يتم استخدامها على نطاق واسع في علاج الكثير من الأمراض، لما لها من فوائد صحية كبيرة.

قالت صحيفة " سبق " السعودية، إن حبوب لقاح النحل، تمثل وصفة غذائية في أغلب المجتمعات، ويمكنها علاج بعض الأمراض.

وهذه الحبوب يجمعها النحل بغرض تغذية يرقاته، وتعتبر من أكثر المواد الطبيعية الغنية بالعناصر المغذية.

ولفتت الصحيفة إلى قول أحد الخبراء في مجال العقاقير، إن حبوب لقاح النحل لها 9 فوائد، بعضها يكون لتقوية الجسم، وبعضها لعلاج بعض الأعراض الصحية.

وتساهم حبوب لقاح النحل في زيادة كفاءة أعضاء الجسم وقوتها، وتنشط الخلايا، كما أنها تدعم الجهاز المناعي ومكافحة الجراثيم.

وتساهم تلك الحبوب في زيادة الشهية للطعام، كما تعيد التوازن في عملية الأيض بالجسم.

ومن فوائدها أيضا، أنها تفيد في عمليات النقاهة وتستخدم في علاج حالات الأرق، إضافة إلى استخدامها في علاج بعض حالات التسمم.

وتساهم تلك الحبوب في علاج حالات الإجهاد العصبي، وتساهم في تحسين الحالة المزاجية، وتنظم عمل الأمعاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجرعة المثالية لاستخدام هذه الحبوب هي تناول ملعقة طعام صباحا وأخرى مساء.

ويمكن استخدام حبوب لقاح النحل في علاج بعض الأمراض مرتين خلال العام، وأفضل أوقاتها بداية الخريف، وبداية الربيع، على أن يستمر الشخص في تناولها لمدة شهر كامل.