بالفيديو... لاعب هوكي يستخدم تقنيات المصارعة الحرة للقضاء على خصمه

استعمل لاعب هوكي تقنيات المصارعة الحرة ضد لاعب من الفريق الخصم، حيث استطاع بحركة تقنية إسقاط اللاعب الآخر على الجليد دون أي مقاومة تذكر.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو عن الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في فرنسا في لعبة الهوكي، حيث استعمل اللاعب تقنيات مصارعة حرة لضرب خصمه.

يذكر أن الهوكي تسمح في بعض قوانينها بالمبارزة بين اللاعبي الفرق لكن بشروط محددة أهمها التخلي عن العصا والقفازين ومن بعدها يأذن الحكم لهم بالمبارزة والشجار حتى انتصار أحد اللاعبين ومن بعدها يتم معاقبة كل من الطرفين على المنازلة.