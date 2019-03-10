بالفيديو... لاعب هوكي يستخدم تقنيات المصارعة الحرة للقضاء على خصمه

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو عن الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في فرنسا في لعبة الهوكي، حيث استعمل اللاعب تقنيات مصارعة حرة لضرب خصمه.
Va falloir m’expliquer ce geste 🤮🙅🏼♂️ #SLMHockey #liguemagnus #scandaleux pic.twitter.com/0Jshx281ed— Sebastian Ylönen (@SebYlonen) March 6, 2019
يذكر أن الهوكي تسمح في بعض قوانينها بالمبارزة بين اللاعبي الفرق لكن بشروط محددة أهمها التخلي عن العصا والقفازين ومن بعدها يأذن الحكم لهم بالمبارزة والشجار حتى انتصار أحد اللاعبين ومن بعدها يتم معاقبة كل من الطرفين على المنازلة.
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