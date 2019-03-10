"تويتر" يحمي خصوصية مستخدميه بطرح ميزة جديدة

وطور الموقع خاصية الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، بما يسمح للمستخدمين بتحديد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم.

وأعلن "تويتر" عن التحديث الجديد، عبر تغريدة على حساب "تويتر سيفتي"، تتضمن فيديو قصير لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة.

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt — Twitter Safety (@TwitterSafety) March 7, 2019

وأصبح لدى مستخدم "تويتر"، من الخميس 7 مارس/آذار الجاري، خيار تحديد ما إذا كانت أي تغريدة تكشف عن بيانات اتصاله أو عنوان منزله أو المعلومات المالية أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.

وأشار "تويتر" مع تغريدته عبر حساب "سيفتي"، إلى "أن الخاصية الجديدة ستساعد موقع التواصل الاجتماعي "في مراجعة التغريدات المبلغ عن احتوائها على معلومات شخصية بصورة أسرع".

وكان "تويتر" تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم بذله جهدا كافيا لمكافحة التحرش عبر منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "سي دوت نت".

ولكن تعزز ميزة "المعلومات الشخصية الجديدة"، مجموعة من الأدوات التي أطلقها "تويتر" في عام 2014 لمحاربة الرسائل اللاذعة أو المسيئة التي يرسلها أعضاؤه لبعضهم البعض.