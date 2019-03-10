جولة حبيب نورمحمدوف في 4 دول عربية... يزور خلالها المسجد الأقصى (صور)

وكانت البداية مع العاصمة الأردنية عمان، حيث تواجد في صالة الأمير حمزة في التاسع من فبراير/شباط.

كما التقى محمدوف خلال زيارته للأردن، بعض أفراد العائلة الملكية، ومنهم ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وشارك محمدوف صورة له مع ولي العهد الأردني، وكتب معها أنه تشرف بلقاءه.

وحرص حبيب نورمحمدوف على زيارة المسجد الأقصى في القدس والتقط صورة أمامه، شاركها عبر حسابه على "إنستغرام".

وزار محمدوف أيضا المغرب ودبي، وشارك معجبيه صورة له من هناك.

والتقى حبيب نورمحمدوف في الشهر الماضي بولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشارك صورة له معه، وشكره على ضيافته له، وقال له إنه سينتظر لقاؤه في جمهورية داغستان.

يذكر أن المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، نال شهرته الواسعة، بعد تمكنه من هزيمة بطل "UFC"، كونور مكريغور، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه بطولة العالم في "الوزن الخفيف"، في بطولة "UFC 229".