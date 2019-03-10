إقالة ممرضة العالم هوكينغ بسبب عدم تقديم الرعاية الكافية له

أوقفت الممرضة، التي اعتنت بالعالم الفيزيائي، ستيفن هوكينغ، عن العمل على خلفية التحقيق في انتهاكاتها في رعايته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد بدأ التحقيق ضد الممرضة البالغة من العمر 61 سنة، باتريشيا الداودي، والتي قامت برعاية العالم على مدار 15 عاما، بعد أن قامت عائلة هوكينغ برفع شكوى ضدها.

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ولم يتم الكشف عن طبيعة الاتهامات المقدمة من قبل العائلة، ولكن المجلس البريطاني للتمريض والقبالة قرر تعليق عمل الممرضة.

ووفقا للمجلس فقد تم اتخاذ قرار بعقد جلسة استماع مغلقة بسبب حالة الممرضة الصحية.

وحسب صحيفة "التايمز" فإن التحقيق سيستمر في القضية حتى 21 مارس/آذار.

وتوفي هوكينغ، أشهر عالم في العالم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد أن أمضى حياته في البحث عن أصول الكون وأسرار الثقوب السوداء وطبيعة الزمن.

وبعد أن أصيب بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ أن كان في الحادية والعشرين من عمره أمضى هوكينج معظم سني حياته حبيس مقعد متحرك، ومع تدهور حالته، اضطر للحديث عبر جهاز إلكتروني والتواصل مع الآخرين بتحريك حاجبيه.