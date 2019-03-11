إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي

كانت إيفانكا ترامب تحمل اسما مختلفا عند الولادة. وقد أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي الحالي عن ذلك منذ 9 سنوات.

فقد لاحظ موقع "AOL" أن إيفانكا ترامب كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 9 سنوات: "اسمي الحقيق إيفانا. في جمهورية التشيك "إيفانكا" نسخة مصغرة من اسم إيفانا، مثل بوبي من اسم روبرت".

My actual name is Ivana. In Czech, Ivanka is the baby name for Ivana, like Bobby is to Robert. RT @Saluxious Ivanka, how'd you get u r name? — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 28, 2010

وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا. وقد تزوج والداها في عام 1977، وانفصلا في عام 1992. ولدى ترامب وزيلنيتشيفسكايا، إضافة إلى إيفانكا، ابنان، وهما دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب.

وقد سمى دونالد ترامب ابنه الأكبر على اسمه. وتابع الزوجان هذا التقليد واسميا ابنتهما الوحيدة إيفانا ماريا ترامب.