بالفيديو... هيفاء وهبي ترقص بالشورت في عيد ميلادها الـ 43

احتفلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، السبت، بعيد ميلادها الـ 43، وذلك في أجواء صاخبة بأحد مقاهي لبنان.

وشاركت صفحة لإحدى معجبين هيفاء وهبي على "إنستغرام"، فيديوهات من احتفالها، والذي ارتدت فيه قميصا أبيض وشورت جينز.

وتظهر هيفاء وهبي في الفيديوهات وهي ترقص بانسجام، وسط أصدقائها، الذين قاموا بإشعال الشموع أعلى زجاجات الشامبانيا.

وقام معجبو هيفاء وهبي، في نهار يوم الأحد، بالاحتفال بعيد ميلادها أسفل شرفة منزلها، وهتفوا بالاحتفال بعيد ميلادها وحملوا البلالين وتركوها فى الهواء.

#هيفا_وهبي تطل على المعجبين الذي احتفلوا بعيدها واطلقوا البالونات وسط بيروت لمناسبة عيد ميلادها #HappyBirthdayHaifaWehbe @HaifaWehbe pic.twitter.com/yTbSIcQB4p — Beirutcom موقع بيروتكم (@BeirutcomMag) March 10, 2019

وبعث الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي.

© AP Photo / Andrew Medichini رسالة من الجيش الإسرائيلي إلى هيفاء وهبي... ما علاقتها بحسن نصر الله

أرسل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، العاشر من مارس/آذار.

وقال أدرعي: مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك.

ولم تعلق هيفاء وهبي على رسالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولم يصدر منها أي بيان رسمي حتى الآن.