ثوان تفصل بين رجل والموت سحقا (فيديو)

نجا رجل من الموت سحقا أسفل حائط في لندن، بعد انهيار الحائط وسقوطه في المكان الذي كان يمر فيه قبل ثوان قليلة.

ويظهر في الفيديو، ثوان قليلة فصلت بين الرجل ولحظة انهيار الجدار الضخم في شارع "ستوك نيونغتون هاي ستريت" شرقي لندن.

وأوضحت التقارير، أن الرياح الشديدة هي سبب سقوط جزء كبير من حائط المبنى، ولم يصب أحد بأذى.