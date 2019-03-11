تقنية جديدة من "أبل" تحمي من تتبع الهواتف

حصلت شركة "أبل" على براءة اختراع عن طريقة لتشفير الإشارات المرسلة بين الأبراج المتنقلة وهواتف المستخدمين.

ذكرت صحيفة "‘التليغراف" البريطانية أن عملاق التكنولوجيا والهواتف الذكية "أبل" طورت التقنية الجديدة لحماية المستخدمين من السلطات.

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وأضافت أن قوات الشرطة في المملكة المتحدة تستخدم برنامج تنصت على الأجهزة يعمل على اعتراض موجات الهاتف، ويعرف باسم "STRINGRAYS".

وتخدع هذه البرامج الهواتف الذكية من خلال ظهورها كأبراج إرسال خاصة بالهاتف فيقوم بالتواصل معها، وعندها تتمكن الشرطة من تحديد موقع الهاتف والاستماع إلى المكالمات وحتى قراءة الرسائل، وفقا لـ"التليغراف".

وكشفت تقرير إن تقنية "أبل" الجديدة تقوم بتخليق رقم تعريفي خاص بالهاتف يطلب عند التواصل مع أبراج الشبكات، وهو ما يجعل الهواتف غير قابلة للتعقب ويحميها من تنصت الشرطة عليها.

وأشار التقرير إلى أن تقنية "أبل" لن تمنع الشرطة من الوصول إلى الرسائل.

Apple patents anti-snitch technology that would prevent Authorities from spying on you. https://t.co/x0cuvLiH6d pic.twitter.com/VyFpND8MhC — UniverSmartphone (@UniverSmartphon) March 10, 2019

​واعترضت الشرطة هذا الإجراء، مشيرة إلى أن "هذا التشفير سيسمح للإرهابيين بالتخطيط للهجمات والتغلب على قدرة الشرطة في تحديد أماكنهم".