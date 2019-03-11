دبي تدشن كاميرات تقرأ السعادة في وجوه المتعاملين مع جهات حكومية

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أعلنت الهيئة عن إطلاقها مبادرة قياس مؤشر السعادة للمتعاملين عبر تركيب كاميرات ذكية.
التقنية الجديدة ستمكن صناع القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل مستمر، كما أن الكاميرات تم تصنيعها داخل الإمارات بدقة عالية وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 إطارا في الثانية الواحدة، وفي نطاق 7 أمتار ومحيط رؤية 65 درجة.
وتحتوي الكاميرات على خاصية الاتصال اللاسلكي، والبلوتوث، وذاكرة تخزين عشوائية داخلية بمعدل 32 ميجا بايت، وتعيد تشغيل نفسها تلقائيا في حالة حدوث أي عطل، ويتوفر بها أيضاً إمكانية الدعم عن بعد لضمان استمرارية عملها على مدار الساعة.
وأوضح شيره أن المؤشر يعمل على إعطاء تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي من خلال لوحة بيانات، كما يرسل إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة في أي من مراكز خدمة المتعاملين.
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