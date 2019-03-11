عملية "سرية" يقوم بها هاتفك دون أن تعلم

يقوم الهاتف بتخزين معلومات عن جميع الأماكن التي يذهب إليها صاحبه، دون علمه.

فوفقا لصحيفة "ميرور"، يحتفظ هاتف "آيفون" بسجل يضم جميع الأماكن التي قام صاحبه بزيارتها وعدد مرات الزيارة وتوقيتها.

وأوضحت شركة "أبل"، يتم الاستعانة بهذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات".

ويجري تشفير البيانات وتخزينها على الهاتف فقط، وتؤكد "أبل" أنها لا تشاركها مطلقا دون موافقة المستخدمين.

إذا كان المستخدم يرغب في التحقق مما يعرفه الهاتف عنه، أو حتى مسح السجل وإلغاء تفعيل النظام تماما، ينبغي عليه الذهاب إلى الإعدادات والقيام بمجموعة من الخطوات تتمثل الضغط على قسم الخصوصية، ثم النقر على خدمات الموقع، واختيار خدمات النظام، والانتقال إلى علامة تبويب المواقع الهامة، وتسجيل الدخول باستخدام معرف الوجه أو بصمة الأصبع أو رمز المرور.

وتظهر قائمة طويلة من المدن التي زارها المتسخدم، وبالنقر على كل مدينة تظهر تفاصيل المواقع ويمكن مشاهدتها على الخريطة، بجانب معرفة وقت الزيارة وعدد المرات.