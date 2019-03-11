عقب أن طلقها زوجها... السعودية تتدخل لحل أزمة سيدة أمريكية

أعلنت امرأة أمريكية كانت عالقة مع ابنتها في السعودية بشكل غير قانوني بعد أن طلقها زوجها السعودي، أن السلطات منحتها إقامة قانونية.

ووفقا لما نشرته صحيفة New York Times الأمريكية، انتقلت بيتاني فييرا إلى السعودية عام 2011 وتزوجت من رجل أعمال سعودي وأنجبت طفلة اسمتها زينة.

© Sputnik . Mohamed Al Bakhet 40 حادث كل ساعة... انخفاض الحوادث المروية في السعودية بنسبة 24%

وعقب الطلاق، لم يتمكن زوجها من تجديد إقامتها، كما تم منعها من السفر، ولم تتمكن من استخدام حسابها المصرفي.

وقالت فييرا إن المسؤولين السعوديين تدخلوا في قضيتها، وخلال ساعات، تم حل قضية إقامتها، مضيفة "لم أحاول أبدا الهروب من السعودية. لقد كرست عمل حياتي لهذا البلد لأكون جزءا من نموه وتطوره ورؤيته للمستقبل".

وحصلت فييرا على الإقامة كونها أم لمواطنة سعودية، ويمكنها الآن استخدام حسابها المصرفي والسفر وقتما أرادت، بينما لا ينطبق الأمر على ابنتها صاحبة الأربع سنوات، التي تبقى تحت الوصاية القانونية لوالدها.