عقب أن طلقها زوجها... السعودية تتدخل لحل أزمة سيدة أمريكية

ووفقا لما نشرته صحيفة New York Times الأمريكية، انتقلت بيتاني فييرا إلى السعودية عام 2011 وتزوجت من رجل أعمال سعودي وأنجبت طفلة اسمتها زينة.
وقالت فييرا إن المسؤولين السعوديين تدخلوا في قضيتها، وخلال ساعات، تم حل قضية إقامتها، مضيفة "لم أحاول أبدا الهروب من السعودية. لقد كرست عمل حياتي لهذا البلد لأكون جزءا من نموه وتطوره ورؤيته للمستقبل".
وحصلت فييرا على الإقامة كونها أم لمواطنة سعودية، ويمكنها الآن استخدام حسابها المصرفي والسفر وقتما أرادت، بينما لا ينطبق الأمر على ابنتها صاحبة الأربع سنوات، التي تبقى تحت الوصاية القانونية لوالدها.
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