هكذا يؤثر تناول الفول يوميا على الجسم

يعد الفول من أبرز الوجبات الأساسية عند كثيرين، لهذا كان دائما ما يطرح تساؤل بشأن تأثير تناوله بكثرة على جسم الإنسان.

ووفقا لما نشره موقع "الكونسلتو" المهتم بالشأن الطبي، تقول الدكتورة شيري نبيل، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الفول بشكل يومي لا يضر الجسم بل يفيده.

© Photo / CCO أعضاء "زائدة" في جسم الإنسان

وأوضحت نبيل أنه يجب تناول الفول بطريقة صحيحة، بوضع كمية قليلة جدا من الزيت دون الإفراط في تناول الخبز معه.

وأشارت الطبيبة إلى أن الفول يمتاز بأنه غني بالألياف التي تقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

ويحتوي الفول أيضا على كمية كبيرة من النشويات التي تجعل نسبة السكر في الدم منضبطة على مدار اليوم، ويمد الجسم بالطاقة لفترات طويلة كون الجسم لا يمتصه بسرعة.

وأضافت نبيل أن الفول يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وتحديدا سرطان القولون، لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف، إلا أنه يؤثر على القولون لما يحتويه من غازات.

ولتقليل تأثيره على القولون، ينصح بترك الفول فترات طويلة في الماء قبل طهيه، مع وضع بيكربونات الصوديوم أثناء طهيه، وتناوله بدون القشرة المحيطة به.