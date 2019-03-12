بسبب التحرش الجنسي... سريلانكا تطلق حافلات عامة للسيدات فقط

ذكرت وزارة النقل والطيران المدني في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستطلق قريبا حافلات عامة "للسيدات فقط" للحد من الشكاوى المتزايدة من التحرش الجنسي في وسائل النقل العام.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحافلات سيتم إطلاقها خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة كولومبو، وستمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية.

ومن المقرر أن يتم في البداية تسيير ما لا يقل عن 25 إلى 30 حافلة على الطرق من قبل مجلس النقل السريلانكي المملوك للدولة.

وأضاف البيان أن الهدف من هذا البرنامج هو الحد من التحرش الجنسي الذي تواجهه النساء في نظام النقل العام.

يذكر أن الوزارة خصصت الأسبوع الماضي أماكن للسيدات فقط في القطارات التي تسافر في جميع أنحاء البلاد، لضمان سلامتهن.

يشار إلى سريلانكا واجهت مؤخرا ارتفاعا في عدد النساء اللائي يتعرضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.