بالفيديو... شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى شعب البحرين

وجهت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى الشعب البحريني، عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت شيرين عبد الوهاب لجمهورها عن حفلها الغنائي المقبل المقرر إقامته في مملكة البحرين، ضمن فعاليات مهرجان "ربيع الثقافة".

وشاركت المطربة المصرية إعلان الحفل، ووجهت رسالة لجمهورها في البحرين قائلة "جمهور البحرين.. هكون معاكم يوم الخميس 14 مارس ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة".

وتستمر فعاليات مهرجان "ربيع الثقافة" في البحرين، على مدى شهرين متواصلين، وتشمل بانوراما متنوعة من العروض الفنية والثقافية، والغناء والموسيقى والمسرح، والأمسيات الفنية الشعبية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب احتلت المرتبة الأولى في قائمة خدمة بث "سبوتيفاي"، للمطربات العالميات والعربيات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها النجمة اللبنانية فيروز ومن بعدها الفنانة نانسي عجرم في المرتبة الثالثة.

وكانت شيرين عبد الوهاب، أحيت حفلا غنائيا في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت، في شهر فبراير/ شباط.