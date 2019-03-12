من أجل "طرد الأرواح الشريرة"... فندق بريطاني متهم باستضافة طقوس جنسية

وجهت اتهامات لفندق في إحدى القرى النائية بمقاطعة سومرست البريطانية، باستضافته لطقوس غريبة، يمارسها أعضاء منظمة لعبادة الجنس بهدف التخلص من الأرواح الشريرة.

ووفقا لما نشرته " بي بي سي "، المنظمة تدعى "الطب العالمي"، تزعم أنها بدلا عن الطب الحديث، تطلب من أتباعها عدم التواصل مع أسرهم، وتختار لهم الأطعمة التي يجب أن يتناولونها.

كما تحظر المنظمة على اتباعها، تناول الجزر والكحوليات، وتشترط عليهم النوم الساعة 9 مساء، والاستيقاظ الساعة 3 فجرا.

وتأسست المنظمة على يد مدرب تنس سابق يدعى سيرج بن هيون في عام 1999، وهو يعيش الآن في أستراليا.

واتهم بن هيون من جانب محكمة أسترالية، بممارسته التلاعب الجنسي والتشجيع على عبادة ضارة اجتماعيا، وهي التهم التي نفاها.