تغريدة صبي تنقذ محل والده من الإفلاس

كتب الصبي تغريدة قصيرة على "تويتر" يناشد فيها الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده الذي فتح محلا لبيع الكعك المحلي "الدونات.
وكتب الصبي في التغريدة "والدي حزين جدا؛ لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات".
For everyone asking for the address of my dad's donut shop.— billy's donuts (@BillysDonutsHTX) March 10, 2019
Mon-Fri, 5am-12pm.
Sat-Sun, 5am-1pm
7022 Hwy 6 suite 800 Missouri City, Texas pic.twitter.com/qYqT9NzmKj
أثارت التغريدة ردود فعل بسرعة مذهلة، وتدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الدونات.
💛 @hibillyby pic.twitter.com/bPNfiQLCSS— Twitter (@Twitter) March 11, 2019
ونشر الصبي باي في اليوم التالي، تغريدة جديدة قال فيها "أريد أن أخبر الجميع بأن والدي باع كل ما لديه من قطع الدونات والكعكات الأخرى… أنتم أناس رائعون وأقدم شكري وامتناني لكل شخص جاء وقدم الدعم لوالدي".
My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc— billy's donuts (@BillysDonutsHTX) March 9, 2019
وأثارت التغريدة الجديدة نفس رد الفعل الذي حققته الأولى، إذ أرسل مديرها في المدينة موظفيه لشراء جميع قطع الدونات من المحل، أمس الإثنين.
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