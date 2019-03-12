تغريدة صبي تنقذ محل والده من الإفلاس

تسببت تغريدة قصيرة من صبي أمريكي، على موقع "تويتر"، في إنقاذ محل والده من الإفلاس.

كتب الصبي تغريدة قصيرة على "تويتر" يناشد فيها الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده الذي فتح محلا لبيع الكعك المحلي "الدونات.

وكتب الصبي في التغريدة "والدي حزين جدا؛ لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات".

For everyone asking for the address of my dad's donut shop.

Mon-Fri, 5am-12pm.

Sat-Sun, 5am-1pm

7022 Hwy 6 suite 800 Missouri City, Texas pic.twitter.com/qYqT9NzmKj — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) March 10, 2019

​أثارت التغريدة ردود فعل بسرعة مذهلة، وتدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الدونات.

​ونشر الصبي باي في اليوم التالي، تغريدة جديدة قال فيها "أريد أن أخبر الجميع بأن والدي باع كل ما لديه من قطع الدونات والكعكات الأخرى… أنتم أناس رائعون وأقدم شكري وامتناني لكل شخص جاء وقدم الدعم لوالدي".

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) March 9, 2019

​وأثارت التغريدة الجديدة نفس رد الفعل الذي حققته الأولى، إذ أرسل مديرها في المدينة موظفيه لشراء جميع قطع الدونات من المحل، أمس الإثنين.