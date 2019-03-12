اكتشاف ضفدع جديد في الهند... "ملك التمويه" (صور)

وتتميز الضفادع الجديدة بصغر حجمها، وتم اكتشافها في منطقة غاتس غربي الهند، التي تعتبر نقطة حيوية لاكتشاف الكائنات البرمائية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشاروا إلى أن هذا النوع الجديد من الضفادع، ينتمي إلى سلالة قديمة، يعود عمرها إلى عشرات الملايين من السنين.
وتسمى الضفادع الجديدة باسم "أستروباتراشوس كوريشيانا"، نسبة إلى أن جلدها "المرصع بالنجوم".
A new starry #frog Astrobatrachus kurichiyana discovered in the #WesternGhats https://t.co/6gJfK6cquv pic.twitter.com/4rBDLIu6Cf— Research Matters (@SciResMatters) March 12, 2019
ويتميز الضفدع بنمط مميز، مصنوع من جسم بني غامق، ملطخ بنقط زرقاء شاحبة، مع بطن برتقالي فاتح، ما يسمح له بالاختباء خلف الأوراق الرطبة، ما يجعلها "ملكة التمويه" بحسب وصفهم.
وقال الدكتور سينابورام بالانيسوامي فيجاياكومار، مؤلف الدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة جورج واشنطن عن الضفدع الجديد: ''كان التلون والتخفي هو أول لاحظته على الضفدع، خاصة هذه الأنماط المرصعة بالنجوم ذات اللون الأزرق على جسده".
Hot off the press: A new ancient lineage of frog (Anura: Nyctibatrachidae: Astrobatrachinae subfam. nov.) endemic to the Western Ghats of Peninsular India https://t.co/pT3nEBSs2T pic.twitter.com/X0SkLbhChC— PeerJ — Life and Environment Journal (@thePeerJ) March 12, 2019
بينما يقول الدكتور ديفيد بلاكبيرن، المنسق المساعد لعلم الزواحف في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي الذي قاد آخر دراسة عن الضفدع، "إنه غريب الأطوار، إذ أن لا يوجد له فصائل مشابهة في الصفات والخصائص ربما لعشرات الملايين من السنين".
وشهدت العشر سنوات الماضية زيادة هائلة في نسبة اكتشاف أنواع برمائية الجديدة، من منطقة غاتس الغربية في الهند.
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