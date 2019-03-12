فضيحة جديدة... شركة "هوندا" تستدعي مليون سيارة

أعلنت شركة "هوندا" اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن استدعائها مليون سيارة من إنتاجها في الولايات المتحدة.

استدعت الشركة 1.2 مليون من السيارات طراز "هوندا" و"أكورا"، بعد اكتشافها وجود مشاكل في الوسائد الهوائية الخاصة بها، ووجود عيوب فيها، التي تنتجها شركة "تاكاتا"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت "هوندا" في بيان إنها ستستبدل الوسائد الهوائية التالفة في الطرازات المصنعة بين عامي 2001 و2016.

وأشارت إلى أنها اكتشفت العيوب الصناعية، في أعقاب تحطم سيارة "هوندا أوديسي" صغيرة من طراز 2004، وهو ما أدى إلى تعرض السائق لإصابة في الذراع.

وذكرت "هوندا" أن مجموع السيارات التي استعادتها حتى الآن وصل إلى 12.9 مليون سيارة.

وتأسست شركة "تاكاتا" في عام 1933، وأعلنت إفلاسها في يونيو/حزيران 2017.

Toyota, Honda add 1M vehicles to Takata air bag recallshttps://t.co/gR3GifSw7S pic.twitter.com/4lrpz8CDvq — Circa (@Circa) January 10, 2018

يأتي استدعاء "هوندا" لسياراتها، بعدما قررت في فبراير/ شباط إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا في عام 2022 ما سيشكل ضربة قوية لصناعة السيارات في بريطانيا.

وذكرت قناة " بي بي سي" البريطانية نقلا عن عضو البرلمان البريطاني، جاستين توملينسون، أن اجتماعا مع وزير الأعمال البريطاني قرر خلاله إغلاق المصنع الياباني للسيارات نهائيا بحلول عام 2022.