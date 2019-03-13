في عام 2019 ، تصدرت العاصمة الليتوانية ترتيب أرخص المدن الأوروبية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب The Sun، فإنه تم تصنيف ترتيب المدن وفقًا لمقياس الإنفاق السنوي الخاص بـPost Office Travel Money.

واتضح أن عطلة نهاية الأسبوع في أرخص مدينة في أوروبا — فيلنيوس — تكلف 170 يورو للشخص الواحد. يشمل هذا المبلغ 12 نفقات سياحية نموذجية: الإقامة لمدة ثلاث ليال، العشاء لشخصين، المشروبات، مشاهدة المعالم السياحية، السفر بالمواصلات العامة وعدد من النفقات.

تكلفة نفس "المجموعة السياحية" في بلغراد، والتي احتلت المركز الثاني، هي 175 يورو. وفي المركز الثالت وارسو، ويمكن قضاء عطلة مماثلة تكلف 185 يورو.

وحصلت موسكو أيضًا على مركز في التصنيف (تكلفة عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الروسية 217 يورو) وبراغ (220 يورو للشخص الواحد أرخص قليلاً — بوخارست (195 يورو)، بورتو ولشبونة (202 يورو)، وبراتيسلافا (172 يورو).