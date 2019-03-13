طرق تمكنك من السياحة في أوروبا والاستمتاع بإجازتك بأرخص الأسعار

يصف الكثيرون السفر إلى أوروبا بالمكلف، نظرا لما يتحملونه من أعباء الرحلة وبطاقات الطيران وحجز الفنادق وعدد من الأمور التي تبقي بطاقاتهم الائتمانية مفتوحة.

لكن هل فكرت يوما بأن السفر إلى أوروبا يمكن أن يكون بتكلفة أقل وبنفس الأجواء التي ترغب بالاستمتاع بها لدى توفر مبلغ أكبر من المال.

تعال لنتعرف على عدد من الطرق أو الحيل التي بحسب موقع "smartertravel" تجعل رحلتك أرخص.

العروض السياحية

قبل التفكير بالسفر حاول البحث عن العروض خلال وجودك ببلدك حاول أن تدفع قيمة هذه العروض بعملة بلدك المحلية أو الدولار فقط، حيث لن تتفاجئ بأنك قد دفعت أكثر.

وجهة واحدة

فكر في الذهاب إلى منطقة أو بلد واحد، الأمر الذي سيخفف عليك عناء السفر والتنقل من جهة ومصاريف النقل وبعض المصاريف غير المتوقعة من جهة أخرى.

فالسفر إلى مكان واحد يتيح لك الاستجمام والتعرف على ثقافة هذا البلد واستغلال كامل وقتك أكثر من السفر لعدد من البلدان دفعة واحدة.

الفنادق العائلية الأكثر توفيرا

فالفنادق الصغيرة التي تديرها العائلات تضمن لك سعرا يتناسب مع محفظتك بالإضافة للخدمات التي تقدمها والتي تضمن لك الراحة.

كما لايمنع حجز غرفة أو شقة كوسيلة للتوفير بشكل أكبر من الفنادق الفخمة.

البحث عن الترفيه المجاني

من خلال تتبع المناسبات والحفلات الموسيقية المجانية وعروض المتاحف وغيرها من أماكن الترفيه، التي يتم طرحها عبر الإنترنت أو في الصحف المحلية.

#باريس.. #مدينة للرومانسية، مدينة للعائلة، والشباب وللأطفال، لمحبي الترف والتسوق، ولرواد الثقافة والمتاحف، ومحبي الطبيعة والحدائق، هي ببساطة مدينة للجميع بلا استثناء 😍❤️🌈



من أشهر معالمها: #برج_أيفل🗼، #دزني_لاند🎠 ، الشانزليزية ، قوس النصر ، الحي اللاتيني ، متحف اللوفر. pic.twitter.com/G2GBRfqKmO — تطبيق الكونسيرج ™️ (@ALCONCIERGE) ١٠ مارس ٢٠١٩

الحصول على بطاقات الخصومات أو التنزيلات

التي يطرحها عدد من المدن الكبرى والتي تشمل زيارات للمعالم السياحية والمتاحف واستخدام وسائل النقل بشكل مخفض.

استخدام البطاقة الائتمانية الأوفر

حيث تقدم العديد من البطاقات الائتمانية ميزات كبيرة وبخاصة لدى السفر خارج البلد، ولكن يجب التأكد من الرسوم التي تفرضها هذه شركات هذه البطاقات على المشتريات التي تتم بالعملة الأجنبية.

أنفق كل ماتملك من عملة أجنبية قبل العودة إلى بلدك

لاتتسرع في عملية تحويل عملتك المحلية إلى عملة البلد الذي تقصده للزيارة، فلتقوم بحسبة بسيطة حول تكلفة مبدئية لمصاريفك في أول يوم للوصول.

لتقوم بعدها بتحويل ماترغب بصرفه فقط، وفي حال تبقى لديك مال من عملة ذلك البلد حاول صرفها هناك حتى لاتخسر في فرق العملة عندما تعود لبلدك.

💸 I can set up a monthly budget for things like groceries, round up my spare change, spend and send money globally with the real exchange rate. Download @revolutapp now https://t.co/nREYJPQbPr — Karsten Tid (@KarstenTid) ١٣ مارس ٢٠١٩

استخدم القطار ليلا

حاول استخدام القطار ليلا في حال قمت بالتنقل لمسافات طويلة لسببين، أولهما بأن السفر ليلا لن يحرمك في النهار من التمتع باللمناظر الطبيعية للبلد، ثانيا لأن أغلب الشركات تقوم بتقديم أسعار أرخص على الرحلات المسائية.

الاستعانة بتطبيق "skyscanner"

حيث يساعد هذا التطبيق في العثور على أرخص الأسعار والرحلات بالإضافة للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نظرا لعدد الشركات الكبيرة التي تقدم عروضها عليه.