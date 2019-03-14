قتيل إثر اصطدام طائرتين في مطار أمريكي (فيديو وصورة)

اصطدمت طائرتان من نوع "تي 28" و"سيسنا 152" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى سقوط قتيل جراء الحادث.

وجرى الحادث في مطار كومبتون بين طائرتين خفيفتين، حيث احترقت طائرة سيسنا 152 إثر الاصطدام.

والطائرة الثانية المشاركة في الحادث تي 28 هي طائرة تدريب عسكري، شاركت يوما في الحرب الأمريكية على فيتنام.

Eyewitness video shows fiery aftermath of fatal plane collision at Compton airporthttps://t.co/Mm1wIzrh0V pic.twitter.com/8KVJKY3vUW — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 14, 2019

واصطدمت الطائرتان، الساعة السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي ، يوم 13 مارس/آذار 2019، وأصيب شخصان في الحادث، توفي أحدهما ونقل الآخر إلى مستشفى.