سلاف فواخرجي تكشف محاولة خطف أبنائها

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن محاولة خطف أولادها بسبب مواقفها السياسية.

وقالت فواخرجي في برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه المذيعة سمر يسري، إن سيدة كانت تساعدها في الأعمال المنزلية لمدة 12 عاما خططت مع آخرين لخطف أولادها "حمزة وعلي".

وأضافت الفنانة أن السيدة خططت للأمر مع آخرين بسبب الآراء السياسية لسلاف، وذلك في بداية الحرب السورية.

وتابعت سلاف أن هناك من "لعب بعقل السيدة لكي تقوم بالأمر"، وأنهم نالوا جزائهم بينما هرب بعضهم خارج البلاد.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها كانت ستحرم من أطفالها، واعتبرت الأمر أصعب ما مر بحياتها، حتى أن ظلت لفترة لا تصدق أن أبنائها معها.

ونفت سلاف فواخرجي صفة السياسية عن نفسها وقالت إنها تعبر فقط عن أمور تجاه الوطن.