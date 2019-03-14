عربي يقتل طفله خلال إجازة عائلية في تايلاند

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل أردني أقر بقتل طفله البالغ من العمر عاما، بدفع عربته إلى مياه خليج تايلاند.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، وقعت جريمة القتل في مدينة باتايا الساحلية، حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات، صاحب الـ52 عاما، يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما.

© REUTERS / Asmaa Waguih مصري يجبر زوجته على قتل أطفالهما الثلاثة

وعثر صيادون في ميناء باتايا الرئيسي، على جثة الطفل الرضيع، قبل أن تعلن السلطات أنه "أقر بربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفعها إلى البحر".

ووصل الزوجان إلى تايلاند في السادس من مارس/آذار، وقام الوالد باصطحاب الطفل وقال لزوجته إنه عهد به إلى آخرين، ما دفعا للتقدم بشكوى إلى السلطات.

وأضاف مسؤول تايلاندي، أن الأب قال في اعترافاته "إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا".

يذكر أن زريقات سيحاكم بموجب القانون الجنائي التايلاندي، وبتهمة قتل طفل عمدا، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.