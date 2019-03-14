عربي يقتل طفله خلال إجازة عائلية في تايلاند

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، وقعت جريمة القتل في مدينة باتايا الساحلية، حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات، صاحب الـ52 عاما، يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما.
ووصل الزوجان إلى تايلاند في السادس من مارس/آذار، وقام الوالد باصطحاب الطفل وقال لزوجته إنه عهد به إلى آخرين، ما دفعا للتقدم بشكوى إلى السلطات.
وأضاف مسؤول تايلاندي، أن الأب قال في اعترافاته "إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا".
يذكر أن زريقات سيحاكم بموجب القانون الجنائي التايلاندي، وبتهمة قتل طفل عمدا، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
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