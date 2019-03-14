بالفيديو... 76 مليون مشاهدة لأغرب طريقة لتقشير الفاكهة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طريقة غريبة في تقشير 7 أنواع من الفواكه.

وأظهر المقطع الذي نشرته صفحة "نيفتي" على موقع "فيسبوك"، أفضل طرق تقشير الفاكهة والذي حقق 76 مليون مشاهدة منذ نشره الأسبوع الماضي.

وتضمن المقطع تقشير البرتقال بنزع الجزأين السفلي والعلوي ثم فتحه من الجانب لتجد الفصوص منفصلة، كما تم فصل الأفوكادو إلى أربعة أقسام من الخارج لانتزاع البذرة وتقشيره بسهولة، وقطع حواف المانجو من الخارج ثم تقشير شرائحها باستخدام كوب زجاجي.

كما تم نزع قلب الفراولة بالماصة، وتقشر الكيوي من الداخل بالملعقة، وتقشر الموز من الجزء السفلي، بالإضافة إلى طريقة سهلة لتقطيع البطيخ.