بالفيديو... طريقة استخراج الذهب من الهاتف المحمول

كشف أحد العلماء عن طريقة يمكن من خلالها استخراج الذهب من الهواتف المحمولة.

قام العالم بوضع الهاتف في الخلال وتركوه يتحطم بقوة حتى تحول إلى فتات، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وحلل علماء من جامعة بليموث البريطانية المكونات بعد تفتيتها كميائيا، ووجدوا أن الهاتف يحتوى على 33 جم من الحديد و13 جم من السيليكون و7 جم من الكروم.

وتبين أيضا أن الهاتف المحمول يحتوي على عناصر حرجة، بما في ذلك الكوبالت والموليبدينوم، ونسبة من الذهب.

وذكرت تقرير الصحيفة البريطانية أنه لصنع هاتف واحد على العمال استخراج ما يتراوح بين 10 إلى 15 كيلوجراما من المعدن الخام.

ويتم ذلك التعدين في بعض المناطق المتضررة من الحرب في أفريقيا.