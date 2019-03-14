مقتل أحد أخطر زعماء المافيا

قتل في مدينة نيويورك، فرانك كالي، زعيم عائلة غامبينو، وهي إحدى عائلات المافيا الأمريكية من أصول إيطالية، بإطلاق النار عليه خارج منزله.

وأصيب صاحب الـ53 عاما بعدة رصاصات، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى، فيما لم تحدد هوية القاتل.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحادث يعد أول جريمة قتل تستهدف زعيم إحدى عائلات المافيا بالمدينة، منذ عام 1985.

NY mob hit: Gambino boss “Franky Boy”Cali was low key and old school, and taken out the old school gangland way-Staten Island hitman pulls up in a car and fires multiple shots. First big Mafia hit in decades. pic.twitter.com/LSbCbpS5Om — ChuckGoudie (@ChuckGoudieABC7) March 14, 2019

وقال شهود عيان إن القاتل أطلق على كالي ست رصاصات على الأقل، ثم دهسه بالسيارة قبل أن يلوذ بالفرار، بينما أعلنت الشرطة إن الدافع وراء الجريمة غير معروف.

يذكر أن فرانك كالي تولى زعامة العائلة، خلفا لدومينيك سيفالو عام 2015.