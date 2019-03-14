"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

تقدمت شركة سيارات "تويوتا" بطلب من أجل الحصول على براءة اختراع لحماية السيارة من السرقة عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع.

تقدمت "تويوتا" بطلب للحصول على براءة اختراع لنظام إطلاق الروائح، التي من بينها انبعاث الغازات المسيلة للدموع في حالة تحديد وجود متسلل إلى السيارة، بحسب "موتور 1".

وقالت الشركة إن "موزع الغازات الموجود في السيارة سيكون له جهاز إرسال واستقبال تم تكوينه للتواصل مع صاحب السيارة".

Toyota's tear gas system designed to smoke out car crooks https://t.co/s8rotIATD3 pic.twitter.com/GVq0xwPnul — Mark Crenshaw (@MarkCrenshawNow) March 13, 2019

​وأشارت إلى أنه سيكون هناك جهاز تحكم يمكنه إطلاق رائحة معينة مخصصة للراكب بشكل تلقائي.

ويعمل النظام بشكل أساسي بالتعرف على الراكب إذا كان متسلل تنبعث رائحة كريهة عند دخول أحد غيرك إلى السيارة،.

Toyota patent details fragrance system to bombard thieves with tear gas https://t.co/SW4TCpmLLy pic.twitter.com/wHG9jF90Zi — Automobile Brand (@autobranddotcom) March 13, 2019

​وشمل الاختراع طريقة إزالة الروائح الكريهة، وتنظيف السيارة من جميع الروائح.