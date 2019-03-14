الفنانة سلاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بتفاصيل محاولة اغتيالها في السودان (فيديو)

فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها بتأكيد أنباء تعرضها لمحاولة اغتيال في السودان، من قبل شخص سوري.

وذكرت سلاف في مقابلة تلفزيونية، أنها دعيت إلى حفل تكريم في الخرطوم عام 2013، وفوجئت وقتها بحراسة أمنية مشددة، ليخبرها رجال الأمن بوجود مخطط لاغتيالها على يد شخص سوري "معارض" كما وصفته، والمفاجأة أنه هو من أبلغ عن المخطط، وتم منع الضيوف من حضور العرض الخاص للفيلم.

وكشفت الفنانة السورية، عن حقيقة وجود خلاف بينها والفنانة أصالة، مؤكدة أنه لا توجد أزمة شخصية، ولكنها تجاوزت في الكلام، وعفا الله عما سلف، لأنه لا جدوى من التوقف أمام أزمات الماضي.

وأضافت سلاف: "كلنا بنحتاج بعض، وهذا الوقت غير مناسب للخلافات، وكل شيء عدَّى لازم ننساه، وإحنا ولاد اليوم. سوريا مثل الأم بتحب كل ولادها مهما كانت طباعهم أو معتقداتهم".

ووجهت سلاف رسالة إلى أصالة وإلى كل السوريين، قالت فيها: "أنتم أولاد البلد مع بعض بنقدر نرجع نعمّرها، وأمنا سوريا الآن بحاجة لكل أولادها، ويجب أن ننسى كل شيء قديم وأن نتطلع لبكرة".