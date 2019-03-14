هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت (صورة)

شهدت إحدى القرى في أستراليا، حادثا غريبا حيث نجا أحد سكانها من الموت بطريقة غريبة.

ذكر الموقع الرسمي لشرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز "New South Wales Police Force"، أن الحادث وقع في قرية بيمبين، عندما رأى أحد المواطنين، شخصا يحمل قوسا وسهما.

Hit by an arrow, mobile phone dies saving Australian man https://t.co/1zCSyzv3bM pic.twitter.com/DCF8CXXBso — Reuters Top News (@Reuters) March 14, 2019

وأخرج الرجل هاتفه المحمول لالتقاط صورة للرجل، لينطلق السهم تجاهه ويخترق الهاتف مباشرة ويلامس ذقنه.

واعتقل أفراد الشرطة الذين وصلوا في وقت لاحق، الجاني على أن يمثل أمام المحكمة، في مارس/ آذار الجاري.