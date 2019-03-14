بيان رسمي من "فيسبوك" عن العطل الأخطر في تاريخه

أعلن موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن عودة خدمته بنسبة 100%، بعدما شكا العديد من مستخدميه حول العالم من الاستفادة من خدماته أو تطبيقاته.

وأشار متحدث باسم "فيسبوك" إلى أن السبب وراء ذلك الخلل، هو وجود مشكلة في الخادم الخاص به، وفقا لرويترز.

وتابع "فيسبوك" أنه لا يزال يحقق في التأثير الكامل للعطل الواقع على خدماته، بما في ذلك إمكانية رد النقود للمعلنين.

ويعاني موقع "فيسبوك" أخطر حالات انقطاع الخدمة في تاريخه، إذ أصبحت الخدمات الرئيسة للشبكة والتطبيقات المرتبطة بها غير قابلة للاستخدام لعدد كبير من المستخدمين حول العالم طوال يوم الأربعاء.

وقد واجه عدد من مستخدمي الموقع مشاكل في عملية النشر، وكذلك المؤسسات الإعلامية وغيرها.

وكانت آخر مرة تعطل فيها موقع "فيسبوك" بهذا المستوى عام 2008، عندما كان عدد المستخدمين نحو 150 مليون مستخدم — مقارنة بحوالي 2.3 مليار مستخدم شهريا في الوقت الحالي.

وقال مراسل شبكة "بي بي سي" البريطانية في "وادي السيليكون"، ديف لي عبر حسابه بموقع "تويتر" إن انقطاع الخدمة لا مثيل له من حيث طول مدته ومدى انتشاره.

وأضاف: "طول المدة، بالإضافة إلى عدد المستخدمين المتأثرين، يجعل من ذلك أخطر عطل في تاريخ فيسبوك".

وأضاف: "كانت الفترة الأخيرة من التعطل والتي دامت أطول من هذه المرة في عام 2008، عندما كان عدد مستخدمي فيسبوك 150 مليون مستخدم فقط".