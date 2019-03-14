نجمة "باب الحارة" تعتذر لجمهورها

اعتذرت الممثلة السورية، صباح الجزائري، لجمهورها، بعد الشهرة التي نالتها من خلال بطولتها في مسلسل "باب الحارة".

وترددت أخبار بشأن مشاركة الجزائري في الموسم الجديد لـ "باب الحارة"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام، إلا أنها نفت ذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت "أقدم اعتذاري للجمهور الكريم الذي كان ينتظر باب الحارة هذا العام، إذ تم تأجيل عرضه إلى العالم القادم".

كما نفت صباح الجزائري أنباء مشاركتها في "باب حارة" آخر، مؤكدة أنها بدأت مع مخرج العمل الأصلي، بسام الملا وستبقى معه".

صباح الجزائري تعتذر لجمهور "باب الحارة".. فماذا قالت؟https://t.co/w7x1TMotRP pic.twitter.com/IvUjqWwox3 — AlMaqar صحيفة المقر (@Maqarcom) March 14, 2019

وتجسد صباح الجزائري في أحداث مسلسل "باب الحارة" دور "سعاد أم عصام" زوجة "أبو عصام"، الذي يجسد شخصيته الممثل السوري، عباس النوري.

وأعلنت صباح الجزائري في المقابل، أنها ستشارك هذا العام في عملين تلفزيونيين، هما "سلاسل دهب" و"ورد أسود"، اللذين تلعب فيهما شخصية جديدة ومختلفة، تتمنى أن تنال إعجاب الناس، بحسب قولها.