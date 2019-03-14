بعد النهاية الصادمة... مفاجأة في الإعلان الختامي للجزء الرابع من أفلام "أفنجرز"

طرحت "استوديوهات مارفل"، اليوم الخميس، الإعلان النهائي والرسمي للجزء الرابع والجديد من أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز"، بعنوان "Endgame".

ويقترب الإعلان من تحقيق 6 ملايين مشاهدة، عبر القناة الرسمية لـ "مارفل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ أن طرح اليوم الخميس.

© AP Photo / Uncredited الإنترنت مصدوم من أحداث فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" الدامية

وبدأ الإعلان بمقتطفات سريعة للبدايات الخاصة أبرز 3 من فريق "أفنجرز"، وهم "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"ثور"، وذلك من أفلامهم السابقة، قبل أن يرصد الإعلان عدد الأبطال الذين نجوا من نهاية الجزء الثالث "Infinity War"، والتي صدمت عدد كبير من جمهور "مارفل".

وانتهت أحداث الجزء الثالث من "أفنجرز"، بتلاشي عدد كبير من أعضاء فريق "أفنجرز"، إضافة إلى أبطال خارقين آخرين بشكل غامض وغير مفسر، وذلك بعد فشلهم في مواجهة عدوهم "ثانوس".

ويقول "كابتن أمريكا" في إعلان فيلم "Endgame" إنه أصبح للفريق فرصة أخيرة لكي يقضوا على "ثانوس"، وأنهم لن يستسلموا أبدا.

وتزامنا مع تعليق "كابتن أمريكا" الأخير، ظهور كل الأبطال الناجين في لقطة وهم مرتدين بزات خاصة، قد تحميهم من التلاشي مثلما حدث مع رفاقهم السابقين.

ويشمل الإعلان الجديد مفاجأة، هي انضمام البطلة الخارقة "كابتن مارفل" إلى صفوف "أفنجرز" في معركتهم الأخيرة، والتي طرح في السينمات فيلمها في 8 مارس/آذار الجاري.

وسيطرح فيلم "أفنجرز" "Endgame" في السينمات في 26 نيسان/أبريل المقبل.

والفيلم من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، هم روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وسكارليت جوهانسون وكريس همسوورث ومارك روفالو وكريس برات وإليزابيث أولسون.