لبنان يستعد لاستضافة "أسبوع السينما الروسية"

يستضيف لبنان أسبوع السينما الروسية، خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 آذار/ مارس الجاري، بسلسلة عروض تتضمن أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية.

بيروت — سبوتنيك. ويأتي تنظيم أسبوع السينما الروسية بمبادرة من "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" ومجلس الأعمال الروسي اللبناني، إلى جانب المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الروسية "روسسوترودنيتشيستفو " في لبنان.

ويتزامن هذا الحدث الثقافي مع انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال الروسي اللبناني، الذي سيحضره ممثلو الشركات الروسية واللبنانية، كما يأتي عشية زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى روسيا.

وستكون عروض "أسبوع الفيلم الروسي في لبنان" متاحة للجمهور في مدينتي بيروت وطرابلس سلسلة "غراد سينما"، وهي تتضمن أفضل الأفلام الروسية التي حازت على تقدير من المشاهدين، ومن بينها "بريتياجينيي" ("جاذبية" — خيال علمي) و"ترينر" (المدرّب — دراما) و"تي 34" (من أفلام الحرب)، "بريميا بيرفيخ" (دراما تاريخية)، و"بولشوي" (دراما)، بالإضافة إلى عدد من أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية.

وبالإضافة إلى عرض الأعمال السينمائية في قاعات سلسلة "غراند سينما"، سيتم عرض الفيلم الوثائقي "روسيا عبر القطار" في مسرح المركز الثقافي الروسي في بيروت، وأفلام أخرى في "مركز الصفدي الثقافي" في مدينة طرابلس (شمال).

وقالت نائبة مدير "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" مارينا كوموفا لوكالة "سبوتنيك" إن "أسبوع الفيلم الروسي في لبنان يمثل فرصة جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا ولبنان".

وأشارت إلى أن المنظمين "اختاروا الأعمال السينمائية الأكثر شهرة في روسيا، حرصاً على إشراك الجمهور اللبناني في هذه الأعمال التي استحوذت على اهتمام كبير من قبل الجمهور الروسي".

وأضافت أن "الاستعدادات لأسبوع السينما الروسية تطلبت جهوداً كبيرة، خصوصاً مع حرص المنظمين على عرض الأفلام باللغة الروسية مع ترجمة باللغة العربية، بحيث يمكن مشاهدتها ليس فقط من قبل المشاهدين الناطقين بالروسية ، ولكن أيضًا من قبل اللبنانيين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية".

وأبدت كوموفا، ثقتها بأن "الأفلام الروسية ستلاقي اهتماماً كبيراً من قبل اللبنانيين خصوصاً أن ثمة الكثير مما يجمع بين الأذواق الفنية للمشاهدين في كل من لبنان وروسيا".