رد غير تقليدي من منة شلبي على حديث "سن اليأس" وتأخرها في الزواج (فيديو)

علقت الممثلة المصرية، منة شلبي، أمس الأربعاء، على تصريحاتها المثيرة للجدل، بشأن تأخرها في الزواج، وحديثها عن "سن اليأس".

وأرفقت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو من تصريحاتها حول الزواج، لبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، وعلقت عنه ساخرة بسؤال دائما ما يوجه لها هو: "هنفرح بيكي إمتى"، ثم ردت ضاحكة: "طب هو أنا مزعلاكم في حاجة".

— هنفرح بيكي امتى؟ 🤔

— طب هو أنا مزعلاكم في حاجة؟ 😅😂 https://t.co/xEtN3ZRK6M — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) March 13, 2019

وكشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما.

© AP Photo / Joel Ryan منة شلبي تكشف سبب رفضها الزواج رغم بلوغها 36 عاما

وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، أول أمس الثلاثاء: "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا".

وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتى، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".

ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".