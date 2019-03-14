رد غير تقليدي من منة شلبي على حديث "سن اليأس" وتأخرها في الزواج (فيديو)

وأرفقت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو من تصريحاتها حول الزواج، لبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، وعلقت عنه ساخرة بسؤال دائما ما يوجه لها هو: "هنفرح بيكي إمتى"، ثم ردت ضاحكة: "طب هو أنا مزعلاكم في حاجة".
— هنفرح بيكي امتى؟ 🤔— Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) March 13, 2019
— طب هو أنا مزعلاكم في حاجة؟ 😅😂 https://t.co/xEtN3ZRK6M
وكشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما.
وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتى، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".
ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".
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