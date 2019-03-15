الهواء يقتل البشر أكثر من التدخين

قالت دراسة حديثة إن تلوث الهواء يتسبب في القتل أكثر من التدخين، وإن حوالي 8.8 مليون شخص يموتون سنويا بسببه.

وحسب الدراسة، فهناك 64 ألف شخص ماتوا في المملكة المتحدة عام 2015، ومن ضمنهم 17 ألف حالة توفت بسبب أمراض القلب والشرايين.

Air pollution is ‘MORE deadly than smoking – killing 8.8million extra people a year’ https://t.co/pOiViq8Ohs pic.twitter.com/MrBuqDkPqU — Appytechie (@techieappy) March 13, 2019

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الدراسة انخفاض متوسط العمر بنسبة 1.5 عام في المملكة المتحدة جراء هؤلاء الذين يموتون بسبب تلوث الهواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التدخين مسؤول عن وفاة 7.2 مليون شخص كل عام.

وطالب باحثون من مركز جامعة ماينز الطبي بألمانيا وضع ضوابط أكثر صرامة على تلوث الهواء.