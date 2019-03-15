بالصور... "بوغاتي" تطرح سيارات لأطفال الأثرياء

ذكرت صحيفة "يو إس توداي" أن "بوغاتي" أعادت تصنيع سيارتها بعد أن سبق لها صنع 500 سيارة مثلها باسم "بوغاتي الصغيرة 1" في الفترة من 1927 إلى 1936.

© AP Photo / Michael Sohn بـ350 دولار فقط... نموذج لسيارة بوغاتي شيرون 2018 (صور)

واستعادت الشركة العالمية الطراز 35 الشهير في سباق السيارات، لتستلهم منه سيارة "بوغاتي الصغيرة 2" أو "بوغاتي بيبي 2"، المخصصة لأطفال الأثرياء.

وتتميز "بوغاتي الصغيرة 2" أن حجمها سيكون نحو ثلاثة أرباع حجم "الطراز 35" الأصلي، وبالتالي يمكن للبالغين قيادتها.

وقامت الشركة بتزويد السيارة بمحرك كهربائي، وبخيارات وتفضيلات متعددة للتحكم بقدراتها، مثل خاصية "الطفل"، حيث لا تزيد فيها سرعة السيارة على 20 كيلومترا، وخاصية "البالغ" وتصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة.

bugatti unveils the baby II roadster, a classic EV for kids https://t.co/DJODvaDGPm pic.twitter.com/F2LFyZxMDJ — designboom (@designboom) March 12, 2019

​وأضافت الشركة خيارا لسرعة أكبر بواسطة اختيار مفتاح السرعة، حيث يتم إلغاء حدود السرعة في هذا الخيار، كما زودتها بمكابح مولدة للطاقة من أجل شحن البطاريات.

​ومن المتوقع أن يكون سعر السيارة نحو 34 ألف دولار، وهو مبلغ "بخس للغاية" مقارنة بالسيارة السوداء "لا فواتور نوار" التي أعلن عنها أخيرا، ويبلغ ثمنها بأكثر من 12 مليون دولار.