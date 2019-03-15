تحذير خطير... احذفوا هذه التطبيقات والألعاب من هواتفكم الآن

حذر باحثون في الأمن الرقمي، من تطبيقات وألعاب منتشرة بكثافة على هواتف "أندرويد" الذكية، وطالبوا بحذفها في الحال.

وأشاروا إلى وجود نوع مجهول من البرامج الضارة، التي تعرض الإعلانات في أكثر من 200 تطبيق ذكي على هواتف "أندرويد"، وتم تحميلها من جانب ملايين المستخدمين.

© AP Photo / Andy Wong لمستخدمي الهواتف الذكية... تطبيقات عليك حذفها قبل رأس السنة

وتكمن خطورة هذه البرامج الضارة في تثبيت برامج إضافية على الهاتف، دون الحصول على إذن صاحبه، التي تشكل ثغرة أمنية.

وبحسب موقع "تيكرانش"، فقد تم إخطار شركة "غوغل" الأمريكية بالثغرة، وقامت بسحب كل التطبيقات والألعاب الخطيرة من متجرها "غوغل بلاي"، ومع ذلك فإن الموقع يشدد على ضرورة حذفها من الهواتف.

وكشف موقع "تشيك بوينت"، عن أول 14 تطبيق ولعبة خطيرة في القائمة الطويلة، التي تبين أن 13 منها ألعاب، وتم تحميلها 5 ملايين مرة حول العالم:

1) Snow Heavy Excavator Simulator

2) Hoverboard Racing

3) Real Tractor Farming Simulator

4) Ambulance Rescue Driving

5) Heavy Mountain Bus Simulator 2018

6) Fire Truck Emergency Driver

7) Farming Tractor Real Harvest Simulator

8) Car Parking Challenge

9) Speed Boat Jet Ski Racing

10) Water Surfing Car Stunt

11) Offroad Wood Transport Truck Driver 2018

12) Volumen booster & Equalizer

13) Prado Parking Adventure

14) Oil Tanker Transport Truck Driver

وفي حال تحميلك لأي من الألعاب المذكورة، فيجب إعادة تشغيل الهاتف الذكي في "الوضع الآمن" "Safe Mode"> إعادة فتح الهاتف> الانتقال إلى "الإعدادات"> والتي من خلالها الذهاب لقائمة كل التطبيقات المحملة على الهاتف، من أجل اختيار الخطير منها ثم حذفه.

وغالبا ما تقوم البرامج الضارة بإخفاء نفسها، عن طريق إزالة نفسها من الشاشة الرئيسية للهاتف، لذلك إذا لاحظت تطبيقات باسم أو رمز غير معروف، فقد يكون قد تم تثبيتها دون علمك.

كما ينصح بتحميل برامج لاكتشاف الفيروسات على الهاتف، وذلك كخطوة تأمينية من تعرضه للتطبيقات الضارة.